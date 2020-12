Prêmio da Quina de R$ 4,6 milhões sai para Bauru

Aposta vencedora assinalou os números 09-26-55-67-74 – Divulgação

Uma aposta de Bauru acertou os cinco números do concurso 5437 da Quina, realizado nesta quarta-feira (9), e levou um prêmio de R$ 4.601.102,60. A única aposta vencedora do País assinalou os números 09-26-55-67-74. Trata-se de um bolão, no qual participaram 15 pessoas.

O próximo sorteio da Quina (5438) acontece hoje e será transmitido ao vivo na Internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio está estimado em R$ 700 mil.

Para jogar, é preciso escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h.

Fonte: JCNET