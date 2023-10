Prefeitura de Itaju entrega novas instalações do Cras

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, entregou na segunda-feira (2) as novas instalações do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) “Vania Rodrigues Frison”, localizado à avenida Olegário Pereira Garcia, 333. O prédio, agora mais amplo, atenderá à demanda crescente de atendimentos.

Durante a entrega, o prefeito Jerri destacou a importância deste novo local, mais amplo e de acordo com as necessidades do órgão de assistência social para agilizar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. “Com essa adequação, a unidade passa a atender em um espaço maior e agora as pessoas serão atendidas com mais eficiência e com mais qualidade”, disse.

A coordenadora do Cras, Antônia Cristina Pereira, disse que o novo endereço do prédio é um ponto estratégico. “A maior capacidade aliada à facilidade de acesso nos permitirá oferecer um atendimento de melhor qualidade à população”, afirmou.

O pároco Marceluz Fernandes Gutierrez realizou a bênção das novas instalações do Cras. O vice-prefeito Wellington Pegorin, o vereador Silas Corrêa a coordenadora do Órgão Gestor da Assistência Social, Neusa de Fátima Cordeiro, as equipes do Social, Saúde e Educação participaram da entrega.

Priscila Rodrigues, irmã de Vania Rodrigues Frison, que continuou sendo homenageada cedendo seu nome ao ras foi recepcionada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fátima Camargo Guimarães.