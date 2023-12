Prefeito e vice de Itaju participam de encontro com governador

Segunda-feira (18), o governador Tarcísio de Freitas esteve em Ibitinga para entrega de moradias do novo programa Casa Paulista. O prefeito de Itaju, Jerri Neiva, assim como o vice, Wellington Pegorin, marcaram presença ao encontro.

Na semana passada, Jerri assinou convênio com o Estado que garante recursos no valor de R$ 321 mil para a reforma do prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Projeto Espaço Amigo.

“É muito importante essa proximidade, estar sempre atendo ao que o governo do Estado oferece e, também, é uma forma de agradecer os recursos liberados”, comentou o prefeito de Itaju.