Prefeito e vereadores de Boraceia cumprem agenda em São Paulo

A visita incluiu CDHU, Secretaria de Agricultura, deputados e FDE – Divulgação

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, o prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo (PSDB), o Di Picapau, e os vereadores Marcio Martinello (DEM) e Valdir Durães (DEM), cumpriram agenda em São Paulo, em busca de recursos para o município.

Terça-feira, 9, foram recebidos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para saber sobre o início da construção de 30 unidades habitacionais que o município foi contemplado ainda em 2020. O prefeito aproveitou para solicitar construção de salão para eventos no bairro Jardim Paraíso.

Ainda na terça-feira, a comitiva esteve na Secretaria da Agricultura. Eles solicitaram a liberação do “Programa Melhor Caminho” que realiza melhorias nas estradas rurais. “Pedimos também a concessão do prédio onde funcionava a Casa da Agricultura. Ele não está sendo utilizado pelo Estado, mas para o município, teria grande utilidade”, conta o prefeito.

Com deputados

Di Picapau e os vereadores estiveram com o deputado federal Ricardo Izar (PP) e com o deputado estadual Thiago Auricchio (PL). “No escritório de Izar falamos com o assessor João Henrique e agradecemos recursos liberados para o município”, comenta o prefeito. A verba foi destinada a programa de castração de animais de rua ou carentes.

Com o deputado Thiago Auricchio, agradeceram os recursos liberados para Boraceia. “Aproveitamos para solicitar mais R$ 100 mil em recursos para custeio da saúde”, contou Márcio Martinello.

Reforma de Escola

Quarta-feira, 10, prefeito e vereadores estiveram na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) em busca de recursos para a reforma EMEI Pingo de Gente. “Queremos realizar uma reforma no prédio com a restruturação total da escola, visando oferecer mais qualidade ao ensino e conforto às crianças”, afirmou o prefeito.

Fonte: Wagner Carvalho, assessor de imprensa