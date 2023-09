Prefeito de Boraceia tem reunião agendada com o vice-presidente

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, viajava na próxima semana para Brasília. O objetivo é visitar deputados parceiros do município e garantir recursos que garantam a manutenção dos serviços e permitam novos investimentos em Saúde, Educação e Infraestrutura.

O prefeito deve viajar acompanhado de representantes do legislativo que sempre estão presentes tanto nas viagens para São Paulo quanto Brasília e auxiliam na conquista desses recursos junto aos deputados que representam no município.

Recentemente, em São Paulo, Di Picapau, acompanhado da esposa, Gislaine Maria Polato Melo, teve um encontro o com vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, onde ficou acertada uma audiência em Brasília na próxima ida do prefeito até ao Distrito Federal.

Em São Paulo, o prefeito conversou com Alckmin sobre a liberação de recursos para a Saúde e Educação no município. Ele também apresentou ao vice-presidente da República o projeto de desenvolvimento e inserção de Boraceia no seleto grupo de municípios com atrações turísticas.

Gislaine reforçou pedidos para área social e educacional. Alckmin possui um carinho especial por Boraceia, ainda quando governador de São Paulo, tanto ele quanto a esposa Lu Alckmin, não mediam esforços, liberando recursos para a cidade.

Da Redação