POLÍCIA: Pacientes ficam feridos em acidente de ambulância

Dois pacientes ficaram feridos após acidente que envolveu ambulância e caminhonete na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP 304), próximo a Jaú.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária, a caminhonete GM/D20, de Jaú, tentava cruzar a via no km 303 quando atingiu a ambulância, de Itaju.

Com impacto, a ambulância acabou tombando. Dois pacientes que eram transportados sofreram ferimentos leves e foram socorridos na Santa Casa de Jaú. (Fonte: Site Notícias Rápidas)