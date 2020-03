PM apresenta 21 novos policiais militares para atuar em Jaú e região

Os novos Cabos e Soldados estarão nas ruas para atuar no policiamento preventivo e ostensivo – PM/Divulgação

Desde a última segunda-feira, 02, vinte e um novos policiais militares que já atuavam em batalhões do estado de São Paulo, passaram a integrar o policiamento da área do 27° Batalhão de Polícia Militar do Interior, que integra dez cidades.

Nesses dois dias foi dado início ao cumprimento de protocolos administrativos, momento em que receberam instruções sobre o plano de comando e planos de ação ligados a ele, a fim de alinhar os policiais ao perfil da Unidade Operacional PM.

Os novos Cabos e Soldados estarão nas ruas para atuar no policiamento preventivo e ostensivo na região do Batalhão de Jaú, que compreendem 10 municípios (Jaú, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Bariri, Bocaina, Boracéia, Itaju, Itapuí).

Fonte: PM