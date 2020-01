Pederneiras: UCI segue em pleno funcionamento e salvando vidas

Segundo o médico responsável pela UCI, Dr. Gabriel, os pacientes estão melhor assistidos

Inaugurada no dia 14 de novembro de 2019, a Unidade de Cuidados Intensivos “Marina Martini Minguili” implantada na Santa Casa está em pleno funcionamento, facilitando o atendimento à população e salvando vidas, na maioria dos casos sem a necessidade de transferir pacientes para outras cidades da região como Bauru, Botucatu, Jaú e outras.

De acordo com a administradora do hospital, Angela Kerche, a UCI está com uma média de taxa de ocupação de 50% e apenas 22% dos atendidos precisaram de transferência para outras cidades.

Segundo o médico responsável pela UCI, Dr. Gabriel, os pacientes estão melhor assistidos.

A UCI de Pederneiras qualificou o atendimento ao paciente mais grave, que precisa de equipamentos de suporte vital.

São 6 novos leitos, sendo 4 para pacientes adultos e 2 dedicados aos infantis, atendendo exclusivamente pacientes de Pederneiras, inclusive este é o motivo de ter sido denominada como UCI e não UTI, uma vez que os equipamentos médicos e corpo clínico são iguais em ambas.

A UCI foi uma proposta de governo do prefeito Vicente Minguili.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pederneiras

Foto: Divulgação