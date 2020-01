Mineiros do Tietê: Idoso de 73 anos é esfaqueado na boca

A vítima passou por cirurgia e segue internada em estado estável na Santa Casa

Um homem de 73 anos foi esfaqueado na boca e no ombro, no fim da tarde da última segunda-feira, 6, durante uma discussão na rua Vitor Roque, na Vila Sônia, em Mineiros do Tietê. O suspeito de desferir os golpes, de 20 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 18h20. O autor C.J.P.S. disse à polícia que, por razões a serem esclarecidas, foi tirar satisfações com A.P.S. e, no meio da briga, “perdeu a cabeça” e acabou atingindo-o com a faca. Apenas as iniciais dos envolvidos foram divulgadas pela polícia.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro (PS) da cidade em estado grave e, posteriormente, transferida para a Santa Casa de Jaú, onde passou por cirurgia durante a madrugada.

A vítima se encontra internada na enfermaria cirúrgica, em estado estável, com previsão de alta para esta quarta-feira, 8.

Fonte: JCNET

Foto: Reprodução