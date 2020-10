Liga do Câncer de Itaju divulga pontos de venda da Paella Caipira

A Liga de Apoio e Combate ao Câncer de Itaju (Lacci) divulgou esta semana os pontos de venda da 1ª Paella Caipira, que ocorre no dia 22 de novembro, domingo.

Segundo os organizadores, em Itaju o convite está sendo vendido na Loja da Marley, Empório Supermercado, Padaria Central, Material de Construção Vila Nova, sede da Lacci e pelos voluntários. Em Bariri, pode ser adquirido na Popystil e na Loja Moça Brasil.

A adesão custa R$ 30 por pessoa e a entrega será em sistema de delivery, das 11 às 13h, no salão de festas do Bairro Ruibarbo e no salão paroquial de Itaju. A aquisição deve ser realizada com antecedência nos pontos de venda.

A 1ª Paella Caipira substitui o tradicional Boi no Rolete como evento anual para arrecadação de recursos em prol dos serviços prestados pela Lacci.

Colaborou: Magda Colachiti Moretto

Pontos de venda da Paella

Itaju

Loja da Marley

Empório Supermercado

Padaria Central

Loja Vila Nova

Sede Lacci

Bariri

Popstyl

Moça Brasil