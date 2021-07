Jaú: Três pessoas morrem em acidente na SP-255

Duas pessoas de Bariri morreram na noite de terça-feira (06), depois que o táxi em que estavam foi atingido por um caminhão na rodovia SP-255, no trecho que liga Jaú a Bocaina.

De acordo com informações da página “Tem Coisas Jaú”, o táxi seguia pela rodovia no sentido Jaú – Bocaina. Porém, o condutor teria tentando realizar conversão no início da faixa simples e, nesse momento, foi atingido por um caminhão que seguia no mesmo sentido.

O taxista, identificado como Reinaldo Torricelli, morreu no local. As duas vítimas de Bariri, identificados como o casal Ariane Santos e Genivaldo, foram socorridos em estado gravíssimo mas não resistiram e morreram no hospital. Eles tinham duas filhas, uma de quatro e outra de oito anos, que não estavam no veículo.

Com informações de Diego Santos