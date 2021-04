Jaú: sobrecarga acende alerta para pedidos de demissão na Saúde

Edna Alves, presidente do Sindsaúde, chama atenção para os esgotamentos físico e mental dos profissionais da linha de frente no combate à Covid-19 – (Crédito: Sindsaúde/Divulgação)

A sobrecarga de trabalho e os esgotamentos físico e mental dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no tratamento de pacientes com Covid-19 nos hospitais da região poderão levar a demissões em massa. O alerta foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região (Sindsaúde), que é responsável por 13 municípios, inclusive Bariri.

A Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo (Federação Paulista da Saúde), da qual o Sindsaúde faz parte, encaminhou ofícios a autoridades do Estado e da União informando sobre o risco.

Edna Alves, presidente do Sindsaúde, conta que a sobrecarga está ocorrendo em hospitais de toda a região. “Nós vamos correr o risco de ter demissão em massa”, diz. “A sobrecarga está sendo geral. Não só de técnicos, auxiliares e enfermeiros, mas também médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas… O governo só está pensando em abrir mais leitos. E, quando eles falam em abrir número de leitos hospitalares para a Covid, não estão calculando quantos profissionais vão usar dentro daquele número de leitos”.

Diante da falta de profissionais, a presidente diz que, quem está na ativa, acaba absorvendo toda demanda de trabalho. “Às vezes, ele sai de um hospital de doze horas e vai cobrir mais oito, dez ou doze em outro”, revela. “Ele está tendo a parte psicológica abalada. Futuramente, no pós Covid ou antes até, nós vamos ter muitos profissionais de saúde num estado de depressão, com síndrome do pânico”.

De acordo com ela, nas UTIs, o recomendado é que cada técnico de enfermagem cuide de dois pacientes. “Hoje, ele está ficando com oito, nove, até dez pacientes”, declara.

Suporte

Alves conta que o Sindsaúde criou uma espécie de clínica em sua sede, com dois psicólogos, para dar apoio e suporte aos profissionais de Saúde. “De janeiro para cá, duplicou o número de profissionais procurando esses psicólogos. E muitos deles têm de ser encaminhados ao psiquiatra”, diz.

Projeto em análise pretende levar esse atendimento às unidades hospitalares. “O profissional de saúde hoje não está querendo aplausos. Nós precisamos diminuir a carga horária para 30 horas e, também, de um salário digno para não ter que ter mais do que dois ou três empregos”, desabafa.

Fonte: JCNet