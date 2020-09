Jaú: Professora doa área de 23 mil m² a hospital e recebe homenagem

O Hospital Amaral Carvalho (HAC) realizou no dia 18 de setembro uma cerimônia de descerramento da placa “Unidade Ana Maria França Ferraz”, localizada na Avenida Totó Pacheco, 1.100, Zona Industrial.

A área, onde funcionava a concessionária Jaú Diesel, foi doada pela professora bauruense Márcia Faria de Castro. Tem uma área total de 23.336 metros quadrados, com 5.473 metros quadrados de área construída, onde será idealizada a nova unidade do HAC.

O evento contou com a presença da doadora do prédio, o presidente da Diretoria Institucional da Fundação Doutor Amaral Carvalho, Alcindo Storti, o diretor-superintendente Antonio Navarro, outros diretores, colaboradores do hospital e um grupo de voluntários da Entidade Anna Marcelina de Carvalho.

Durante a rápida cerimônia, foram respeitadas todas as normas de precaução contra a COVID-19 preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, como distanciamento social, uso de máscaras de proteção e higienização das mãos.

O diretor-superintendente do HAC agradeceu o gesto da doadora e prometeu que a Fundação Doutor Amaral Carvalho irá utilizar a área doada em favor dos milhares de pacientes que são atendidos pelo HAC. “Manifestamos aqui, Dona Márcia, o nosso mais profundo sentimento de gratidão por esse gesto de amor ao próximo. E tenha certeza que iremos honrar essa doação, ocupando esse espaço para oferecer cada vez mais um atendimento de excelência e humanizado aos pacientes que todos os anos nos procuram para o tratamento do câncer”.

Logo após o descerramento do painel indicando as futuras instalações da “Unidade Ana Maria França Ferraz, a homenageada recebeu dos diretores da Instituição uma placa de agradecimento e um buquê de flores. E, em conversa informal com o vice-presidente da Diretoria Institucional, Dr. Rodrigo Brandão, comentou como decidiu pela doação ao Hospital Amaral Carvalho. “Eu recebi essa área e poderia vendê-la, mas não sei o que faria com o dinheiro. De repente, pensei no Amaral Carvalho e o trabalho que ele faz com os mais pobres, num momento tão difícil provocado por essa doença. Pronto, não precisei pensar em mais nada”, declarou, emocionada.

No local, será construída nova unidade do Hospital Amaral Carvalho, que será objetivo de estudo a ser realizado por uma empresa de consultoria na área da saúde.