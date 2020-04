Jaú: Prefeitura interdita o Lago do Silvério

Na tarde desta quarta-feira, 29, a Prefeitura de Jaú realizou o bloqueio da calçada no entorno do Lago do Silvério, interditado a passagem de pedestres, tanto no passeio de dentro do Lago como de fora, com base no decreto n°7.679, de 20 de março de 2020, que proíbe entre outras coisas a aglomeração de pessoas.

A medida foi tomada após o aumento no número de populares que passaram a utilizar o local para praticar exercícios, após o fechamento do kartódromo e do Parque do Rio Jaú.

Fonte e fotos: Tem coisas que só acontecem em Jaú-sp