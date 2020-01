Jaú: Polícia Civil faz operação e prende três em flagrante

As 37 porções de cocaína e cerca de R$ 3 mil estavam em uma casa no Jardim Orlando Ometto

Três homens foram presos em flagrante durante operação para o cumprimento de mandados de busca realizada nesta quarta-feira, 15, em Jaú, por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

No primeiro endereço, no Jardim Orlando Ometto, um homem de 34 anos foi surpreendido com 37 porções de cocaína e cerca de R$ 3.000,00. Ele foi levado até a sede da Dise e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em outro imóvel, no Jardim Santo Ivo, os policiais civis detiveram um homem de 28 anos com motocicleta furtada no último dia 7. Segundo a polícia, ele sabia da origem ilegal da moto e foi autuado por receptação dolosa.

No mesmo bairro, após investigações que tiveram início em outubro do ano passado, os policiais detiveram um homem de 28 anos com uma porção de maconha e R$ 490,00 em dinheiro. No ano passado, segundo a polícia, ele havia sido flagrado com cerca de R$ 7.000,00 e balança de precisão.

Fonte: JCNET

No Jardim Santo Ivo, homem de 28 anos foi flagrado com motocicleta furtada

Fotos: Polícia Civil