Jaú: Homem é preso ao dar facada no próprio sobrinho

A PM foi acionada na madrugada desta quarta-feira, 15, na Santa Casa de Jaú, onde deu entrada no Pronto Socorro um paciente vítima de ferimento à faca nas costas.

No hospital, a PM foi informada que o autor do golpe se tratava do tio da vítima. Em diligências no bairro Orlando Ometto, local dos fatos, os policiais lograram êxito em encontrar o autor em sua residência.

Familiares informaram que o homem adentrou em sua casa visivelmente alterado, e passou a proferir ofensas e ameaças contra a própria mãe, momento em que a vítima interveio na situação e ao defender a avó, foi golpeado.

Encaminhado à Santa Casa, a vítima está fora de risco, recebendo os devidos cuidados. Já o autor foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde a ocorrência será registrada.

Fonte: Tem Coisas Que Só Acontece Em Jaú-SP

Foto: Arquivo