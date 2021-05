Jaú: Homem é detido enforcando cão

Um homem foi flagrado pela Polícia Militar (PM) em Jaú, na manhã desta segunda-feira (3), enforcando um cão. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Uma pessoa compareceu à base da Força Tática, alegando que transitava pela via rural, nas proximidades da Vicinal José Maria Verdini (que liga Jaú ao Distrito de Potunduva), quando deparou com um homem enforcando um cão.

Rapidamente, as equipes policiais foram ao local e, em uma trilha em meio ao mato, o homem (A. L. B.) foi encontrado enforcando uma cadela com uma corda, estando o animal já quase sem vida. A corda foi cortada e o animal salvo.

Questionado, o averiguado alegou que seu irmão e sua cunhada mandaram que ele matasse o animal, pois estava no cio e não queriam mais cachorro. O homem aparentava problemas mentais.

Os policiais fizeram contato com uma irmã do averiguado, que apresentou um laudo de interdição por problema mental, contudo, foi confirmada a versão de que a cadela era da cunhada e haviam pedido para ele “dar fim no cachorro”.

A mulher (P. F. I. S.) foi localizada em sua residência no Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú, onde na casa foi apreendido mais um cão com sinais de maus tratos.

Os animais foram encaminhados ao canil municipal e iriam passar por cuidados do médico veterinário.

A delegada plantonista, ao tomar conhecimento dos fatos, deliberou pela prisão do autor em flagrante.