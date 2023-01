Itaju: Projeto de férias leva crianças de Itaju para sessão de cinema

Foto: Divulgação

As crianças assistidas pelo SCFV (Social) de Itaju visitaram o Cine Belluzzo em Bariri para participar de uma sessão de cinema dentro do projeto de férias no município.

A visita foi na quinta-feira (19) com o objetivo de promover o entretenimento e lazer para as crianças neste período de recesso. Foram 28 crianças acompanhadas por monitoras e pela coordenadora do SCFV.

O filme conta que o Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas, e então,parte em uma jornada épica para encontrar o mítico último desejo e restaurar suas nove vidas.

Com patrocínio da Prefeitura Municipal de Itaju, além do ingresso para assistirem ao filme, cada criança recebeu um combo composto por pipoca e refrigerante.

De acordo com a coordenadora do projeto, Ivoneide, “foi uma atividade muito importante para que as crianças pudessem usufruir de momentos de lazer e cultura”.

O prefeito Jerri de Souza Neiva lembrou que “nem todos têm a oportunidade de conhecer e frequentar salas de cinema. Trata-se de uma ótima opção de lazer e entretenimento para eles assistirem filmes exclusivos dos cinemas”, concluiu.