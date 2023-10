ITAJU: Prefeito Jerri propõe pagar Abono de Natal de R$ 1.000,00 em dezembro

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, enviou o Projeto de Lei nº 47/2023 à Câmara Municipal propondo o pagamento de Abono de Natal no valor de R$ 1.000,00 aos servidores municipais de Itaju que como forma de reconhecimento pelo trabalho e dedicação de todos.

Sendo aprovada a proposta, o depósito será feito em parcela única no mês de dezembro. No ano de 2022, Jerri fez o pagamento desse abono.

O prefeito diz que a gratificação aos servidores é mais do que merecida. “Sabemos que nossos servidores merecem receber uma remuneração justa pela dedicação ao trabalho, graças ao trabalho sério e compromisso de gerir de forma correta o dinheiro público, poderemos oferecer esse abono que tenho certeza será de grande ajuda para todos”, destaca.

“Sempre que possível, criaremos formas de melhorarmos as condições dos nossos servidores, assim como foi feito no ano passado, queremos novamente repetir a concessão do benefício”, esclarece.

Caso o projeto seja aprovado pela Câmara, o pagamento do abono será pago na conta dos funcionários públicos municipais no mês de dezembro. Quanto ao pagamento do 13º salário, 80% do valor são pagos no mês do aniversário do funcionário e os 20% restantes no mês de dezembro.