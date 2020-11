Itaju: Jerri da Fátima e Pegorin são eleitos prefeito e vice

Jerri de Souza Neiva (PSDB) e Wellington Luis Pegorin (PSDB) foram eleitos prefeito e vice de Itaju, nas eleições realizadas neste domingo, 15.

A chapa obteve 38,82%, com 939 votos. Em segundo lugar ficaram Ledinél Lairton Videira (MDB) e Aparecida Rosangela Gomes Froda (Cidadania), com 36,42% (881 votos). Em terceiro, Lincon Dian Marino (PSL) e Antonio Marcos Sola (PSL), com 24,76% (599 votos).

Votos válidos, 2.419 (95,69%), Brancos, 25 (0,99%), Nulos 84 votos (3,32%).