Itaju irá comprar moderno aparelho de ultrassom

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, autorizou a compra de um moderno aparelho de ultrassonografia solicitado pela Diretoria de Saúde para uso no município.

O processo licitatório para a compra do equipamento já está em andamento. O uso de imagem para o diagnóstico preciso é cada vez mais frequente no serviço municipal de saúde e a compra irá atender a população que se utiliza do serviço municipal de saúde.

O modelo a ser adquirido será um ultrassom de diagnóstico transportável com rodízios com transdutor convexo endocavitário e setorial atendendo por completo a demanda médica.

A diretora de Saúde de Itaju justificou o pedido para a compra do aparelho, sendo que o mesmo será de grande importância para o trabalho médico nas diversas especialidades, diminuindo assim o transporte de pacientes para outros municípios com a finalidade deste diagnóstico.

“O aparelho é moderno e entregará imagens com ferramentas clínicas que ampliam os horizontes diagnósticos e melhoram o fluxo de trabalho, trazendo mais tranquilidade aos usuários através de resultados mais rápidos e precisos nos exames”, explica Kelly Antunes.

“Fico feliz em realizarmos investimentos como este, a compra de um equipamento que irá oferecer diagnósticos mais rápidos e precisos e garantir o tratamento adequado a população”, comentou o prefeito Jerri. “Quando utilizamos a tecnologia aliada com o empenho de profissionais estamos garantindo um atendimento de qualidade”, completou.