Itaju: Homem fica ferido após queda de trator na zona rural

Um trabalhador da Usina DC Bio, de Bariri, se feriu depois de um acidente com trator na área rural de Itaju, nesta terça-feira, 29.

De acordo com o apurado, o homem conduzia a máquina quando ela passou sobre certa quantidade de cana. Com o sacolejar do veículo o condutor foi arremessado para fora e caiu no chão.

O Corpo de Bombeiros de Bariri foi acionado e auxiliou no resgate do trabalhador que foi socorrido consciente até o Pronto Socorro de Bariri.

Após dar entrada no pronto atendimento e, por suspeita de fratura na pelve, o homem precisou ser transferido para o município de Jaú para passar por exames específicos.

Equipe de segurança do trabalho da Usina esteve no local e investiga as causas do acidente.

Fonte: Diego Santos/Bariri Rádio Clube