Itaju contrata duas novas médicas para a atenção primária

Buscando aperfeiçoar o serviço público prestado pela Coordenadoria de Saúde de Itaju, o município contratou mais duas médicas que passarão a atender a partir da próxima segunda-feira (30). Especializadas em clínica geral, elas atuarão na Unidade Básica de Saúde.

A contratação foi feita pelo prefeito Jerri de Souza Neiva e pela coordenadora de Saúde Kelly Cristina da Costa Antunes. Uma das profissionais atenderá das 13h até 17h e a outra das 17h30 até 21h30. Os demais médicos continuarão os atendimentos no horário de costume.

De acordo com o prefeito, é um momento gratificante para a administração, pois cumpre mais uma proposta de trabalho, viabilizando recursos financeiros para essas novas contratações. “As ações do executivo municipal vão além de simples palavras”, afirma Jerri.

“Nosso compromisso é garantir cada vez mais uma saúde de qualidade e humanizada para a população. O bem-estar da nossa gente será sempre nossa prioridade”, finaliza Kelly Antunes, coordenadora da Saúde.