Itaju começa a perfurar novo poço profundo

A prefeitura de Itaju deu início à perfuração de um novo poço artesiano de aproximadamente 250 metros de profundidade e a construção de um reservatório.

O investimento será custeado pelo governo do Estado, já que o município foi contemplado pelo “Programa Água é Vida”. A empresa Constróleo, vencedora do processo licitatório, já está com as máquinas no local, tendo iniciado a perfuração.

O novo poço irá reforçar a distribuição de água em toda a cidade e garantir o abastecimento mesmo em caso de forte estiagem como a registrada em 2021.

O prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin acompanharam do o início dos trabalhos de perfuração.

“A obra é necessária e de suma importância para que no futuro o município não venha a sofrer problemas no abastecimento com falta de água. É uma obra necessária, nos altos da cidade, nas proximidades da área destinada à construção da nova escola estadual”, afirma Jerri, que aproveitou para agradecer ao governador Rodrigo Garcia que novamente atendeu a sua solicitação resolvendo uma necessidade do município.