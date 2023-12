ITAJU: Caminhão carregado com bois tomba no trevo

Um caminhão que transportava 18 bois tombou por volta das 14h30 desta segunda-feira (18) no trevo de Itaju. O dispositivo fica na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Com o tombamento, alguns animais morreram. Outros ainda estão vivos.

O Corpo de Bombeiros de Bariri está no local. É aguardado apoio para que os bois vivos possam ser retirados do veículo.

O acidente provocou a interdição de uma parte da rodovia. As causas do acidente serão investigadas.

https://www.youtube.com/shorts/7SjmckVFq8E