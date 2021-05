Itaju: Ambulância com gestante se envolve em acidente

Uma ambulância do município de Itaju se envolveu em acidente na manhã desta quarta-feira, 05, na vicinal Prefeito José Masson.

De acordo com informações o veículo seguia no sentido cidade – trevo e, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. A ambulância então tombou e colidiu frontalmente com uma das árvores do acostamento.

Com a força do impacto o condutor do veículo chegou a ficar preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Bariri esteve no local realizando o processo de desencarceramento do motorista.

No momento do acidente havia uma gestante no compartimento traseiro. Ela e o motorista foram socorridos ao Pronto Socorro de Bariri com ferimentos pelo corpo para atendimento. (Com informações de Diego Santos)