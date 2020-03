Ibitinga: Prefeitura decreta toque de recolher a partir das 21h

Seguindo orientações do Ministério da Saúde e governo do estado, a Prefeitura de Ibitinga decretou “toque de recolher” das 21h às 5h59, até o dia 7 de abril, como uma medida preventiva para evitar possível contaminação ou propagação do novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Com o decreto, está proibida a circulação de pessoas durante a noite, ainda que em veículos, salvo na hipótese de cuidados em saúde, manutenção de serviços essenciais, transporte de trabalhadores rurais, transporte de insumos agrícolas e serviços delivery de cunho essencial ou relacionado à alimentação.

Quem descumprir o “toque de recolher” poderá receber sanções, como multa, condução forçada e apreensão do veículo.

Fonte: JCNET