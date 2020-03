IBGE abre inscrições em Processo Seletivo com mais de 400 vagas na região de Jaú

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com as inscrições abertas até o dia 24 de março em Processo Seletivo Simplificado (PSS) para trabalho no Censo Demográfico 2020. As inscrições são feitas no site www.cebraspe.org.br.

Na região de Jaú são 403 vagas distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Municipal/Supervisor (49 vagas de nível médio) e Recenseador (354 vagas de nível fundamental).

A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores).

Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas.