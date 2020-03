Hoje tem festa no Bairro Barra Mansa de Itaju

Hoje, 7 de março, ocorre o primeiro dia da Festa do Bairro Barra Mansa de Itaju, em louvor ao padroeiro São José. A comunidade é ligada à Paróquia de São Sebastião, do padre Eder Júnior Galbier.

A principal atração da programação de hoje é a grandiosa quermesse com leitoa e frango assado, salgado, doces e bebidas.

No próximo domingo, dia 15 de março, ocorre o segundo dia da Festa da Barra Mansa, com missa em louvor ao padroeiro, a partir das 9h, na capela do bairro.

Depois da missa, haverá almoço festivo, com cardápio especial: arroz à grega; macarrão caseiro; leitoa e frango assado no forno à lenha; churrasco, salada e bebidas. O evento contará com show de música ao vivo.

Encerrando a programação, após o almoço, a comissão organizadora realiza tradicional leilão de gado e animais.

Da redação