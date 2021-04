Grupo de teatro de Jaú traz espetáculo virtual gratuito

A companhia teatral Terceira Lei de Jaú traz o espetáculo virtual “Maratona de Nova York”, com estreia no dia 23 de abril, em exibição gratuita no Youtube.

O espetáculo já foi apresentado presencialmente no 30º Festival de Inverno Cultural UFSJ, sendo reformulado este ano através do Projeto do ProAc LAB para o “Teatro Audiovisual”, atendendo as normas sanitárias em combate ao COVID-19.

A peça conta com a atuação próprio produtor do projeto, Julio Cesar Campagnolo, o ator Rayne Sena, e com a direção de Priscila Natany.

O projeto ainda possui 10 workshops teatrais, realizados e disponibilizados online, no mesmo canal que será exibido o espetáculo – https://www.youtube.com/c/TerceiraLei.

A estreia da peça será no dia 23 de abril às 20 horas, com exibições programadas no dia 24 e 25, via YouTube.

O enredo

“Maratona de Nova York” conta a história das personagens Steve e Mario, ambos por volta dos 30 anos. No ato único da peça, os dois amigos em trajes esportivos, empenham-se na ação central de correr. Durante o tempo de preparação para a Maratona de Nova York que ocorrerá dentro de um ano, Mario e Steve dialogam sobre suas vidas, entre lembranças e pensamentos, enfrentam suas dúvidas e medos ao ponto de encarrarem a dura realidade que se revela ao fim de uma corrida inicialmente sem sentido.

Embora a peça seja de 1992, os temas abordados em Maratona de Nova York são contemporâneos, além de trazer a tona questões de vida: trabalho, relacionamentos e sentimentos sobre os acontecimentos, que geram dúvidas e incertezas no cotidiano. O texto original é do italiano Edoardo Erba, com tradução de Beth Rabetti. (Texto de Noemi Rodrigues)