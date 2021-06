Governo estadual discute criação da Microrregião de Jaú

Audiência está marcada para quinta-feira, dia 1º – Divulgação

O governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), irá realizar audiência pública para discutir a criação da Microrregião de Jaú.

O evento será na quinta-feira, dia 1º, das 13h às 16h, no campus de Jaú da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), situado na Avenida Antônio de Almeida Pacheco, 2.945, na 2ª Zona Industrial.

Devido à pandemia da Covid-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação do coronavírus, a audiência pública terá um número limitado de lugares para a participação presencial.

Como meio alternativo e de maneira a evitar aglomeração de pessoas, a apresentação da proposta para a criação da nova unidade regional será realizada ao vivo, no campus da Unoeste e transmitida pelo canal da Secretaria de Desenvolvimento Regional no Youtube: https://youtube.com/c/DesenvolvimentoRegionalSP.

Poderão apresentar suas sugestões de forma virtual até 19 de julho pelo email: audienciapublica@sdr.sp.gov.br a população dos municípios de Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê e Torrinha.