FSS de Boraceia realiza campanha Abrace a Santa Casa

Foram entregues 407 litros de leite, 30 caixas de máscaras, 11 mil copos descartáveis e R$ 7.404,00 em medicamentos – Alcir Zago/Candeia

O Fundo Social de Solidariedade de Boraceia (FSS) promove campanha intitulada Abrace a Santa Casa, com o objetivo de arrecadar doações para o hospital de Bariri. O local é referência em assistência hospitalar para o município de Boraceia.

Esta semana, Gislaine Polato Melo, primeira-dama e presidente do FSS, coordenou a primeira entrega de material arrecadado junto a funcionários públicos e empresários locais,

Foram entregues aos dirigentes da Santa Casa de Bariri, 407 litros de leite, 30 caixas de máscaras, 11 mil copos descartáveis e R$ 7.404,00 em medicamentos.

Gislaine afirma que a campanha continua com as caixas de doação nos supermercados, padarias e outros comércios da cidade, além do troco solidário.

Ainda de acordo com a presidente, a iniciativa tem o apoio de todos os setores da administração municipal, incluindo o Serviço Social.

“Temos a certeza que esse momento vai passar, sairemos mais fortalecidos, mais unidos dessa pandemia. Se você puder doar, sua ajuda será bem-vinda, se não puder doar alimentos ou o troco solidário, apenas coloque as pessoas que estão em tratamento contra a Covid-19, internados e lutando pela vida, em suas orações. Que Deus nos abençoe e proteja a todos nós”, finalizou Gislaine.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Boraceia