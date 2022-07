Festival de Inverno em Itaju apresenta peça Maria Peregrina

A prefeitura de Itaju prepara para este hoje (30), às 20h20, a apresentação teatral do espetáculo Maria Peregrina, montagem da Associação Cultural Soarte, com texto de Luis Alberto de Abreu. A apresentação será em frente a Igreja Matriz.

A peça conta a história de um romeiro que a caminho de Aparecida encontra uma mulher desmemoriada à beira da estrada e passa a ajudá-la a relembrar quem ela é.

Três histórias distintas que envolvem drama e comédia se entrelaçam, permitindo que a memória desta mulher misteriosa seja reconstruída. As histórias narradas pelo romeiro resgatam lembranças e acontecimentos que revelam a vida de Maria Peregrina, personagem do folclore popular do interior do estado de São Paulo, considerada santa pela população de São José dos Campos, cidade onde viveu e faleceu.

O espetáculo é um projeto da Associação Cultural Soarte da cidade de Ourinhos (SP). A Promoção é da Prefeitura Municipal de Itaju. A peça teatral apresenta características do teatro popular, com referências como a Folia de Reis e aborda o universo cultural do interior do estado de São Paulo.

“Será a primeira peça teatral apresentada no município em praça aberta, um marco para nossa cidade que começa agora o retorno gradativo das atividades artísticas. Nossa população terá a oportunidade de voltar a ter acesso presencial à arte”, afirma o prefeito Jerri.