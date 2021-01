Festa de São Sebastião tem continuidade neste domingo em Itaju

Divulgação

A Festa de São Sebastião de Itaju continua neste domingo, 24, com mais uma edição da venda de frangos no salão paroquial. As vendas ocorrem na hora do almoço, por volta das 11h30. Também estão sendo feitas encomendas antecipadas, após as missas, na secretaria paroquial.

Encerramento

No último domingo do mês, 31, se encerram as atividades da programação, e serão realizadas no bairro rural de Ruibarbo, com celebração de missa de enceramento, às 10h. Logo depois, será realizado almoço no salão da comunidade, seguido de leilão de gado e prendas.

Início

A programação se iniciou no domingo, 17, com o tríduo em louvor ao padroeiro. A celebração foi presidida pelo pároco, Eder Júnior Galbier, na Igreja Matriz, que cada dia celebrou em uma intenção. No primeiro dia houve bênção das famílias; no segundo, bênção da saúde e medicamentos; e por último, benção de crianças e jovens.

Na quarta-feira, 20, as comemorações se iniciaram logo pela manhã com o toque dos sinos da igreja, e em seguida, venda do bolo do padroeiro. Foram realizadas também duas missas, uma às 15h e outra às 19h30, logo após houve a venda de fogazzas.

A missa realizada durante a noite também foi em comemoração ao aniversário do município que completou 67 anos de emancipação política.

Programação da Festa de São Sebastião

DIA HORA EVENTO LOCAL

24/01 (domingo) 11h30 Venda de Frango Salão Paroquial

31/01 (domingo) 10h Missa de Encerramento Ruibarbo

11h30 Almoço Ruibarbo

14h Leilão Gado e Prendas Ruibarbo