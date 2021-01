Fase vermelha cancela último dia de Festa de São Sebastião

Missa do Dia de São Sebastião na Igreja Matriz de Itaju; programação foi suspensa devido às novas normas de isolamento social da pandemia de Covid-19 – Divulgação

Devido à fase vermelha do Plano SP de combate à pandemia de Covid 19, foi cancelada a programação do último dia da Festa de São Sebastião de Itaju, que ocorreria neste domingo, 31, no bairro rural Ruibarbo.

Estava prevista celebração de missa de enceramento, às 10h. Logo depois, seria realizado almoço no salão da comunidade, seguido de leilão de gado e prendas.

De acordo com o pároco Eder Júnior Galbier, ainda não há nova data para o evento, mas tão logo a situação da pandemia permitir, a programação será retomada.

O encontro no Ruibarbo encerraria intensa programação que se iniciou dia 17 de janeiro com o tríduo em louvor ao padroeiro. No dia 20, Dia de São Sebastião, as comemorações se iniciaram logo pela manhã com o toque dos sinos da igreja, e em seguida, venda do bolo do padroeiro. Foram realizadas também duas missas, uma às 15h e outra às 19h30, logo após houve a venda de fogazzas. A missa da noite também foi em comemoração ao aniversário do município que completou 67 anos de emancipação política.

Domingo passado, 24, houve mais uma edição da venda de frangos no salão paroquial, com vendas e encomendas antecipadas.