Família registra Boletim de Ocorrência após sumiço de taxista

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do taxista Antônio Moura,63 anos. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária em Jaú.

De acordo com a Polícia, Antônio Moura teria feito um último contato com a familiares no início da noite desta terça-feira, 21.

Ainda de acordo com a Polícia, após perceberem que Moura não apareceu para trabalhar nesta quarta-feira, 22, os familiares teriam tentado fazer contato com o taxista através do aparelho celular mas sem sucesso.

Fonte: Bocaina Informa

Caso foi registrado na Polícia Civil em Jaú no início da noite desta quarta-feira, 22

Foto: Divulgação