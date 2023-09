Estudantes de Itaju visitam Horto Florestal

As crianças dos quartos anos que frequentam a Emef Professor Erasto Castanho de Andrade, de Itaju, viajaram até Bauru para conhecer um pouquinho do Horto Florestal e das histórias contidas nele.

O horto é uma área protegida com função ecológica, estética e de lazer. Eles fizeram trilhas observando toda a vegetação local, parte nativa e ainda conheceram prédios históricos.

Em seguida, participaram de um piquenique com lanche oferecido pela escola e também levado por eles, onde compartilharam e aproveitaram a área de lazer do local. “Agradecemos a Prefeitura de Itaju e a Administração Municipal pelo transporte até Bauru e por apoiar as viagens que sempre contribuem com o aprendizado e expansão do conhecimento das nossas crianças”, ressalta a diretora de Educação de Itaju, Carmen Silvia Antunes Pereira.



Da Redação