ESPORTE: Itaju encerra campeonato de futsal com bom público

No dia 11 de agosto aconteceu a final do 1º Campeonato Municipal de Futsal – 2023, realizada no Ginásio de Esportes Dener Baza, em Itaju.

Alfa Futsal de Bocaina e Barracão Eventos de Bariri disputaram o título, sendo que a equipe de Bocaina venceu o duelo por 4 a 3.

A competição regional, que teve a largada no início de julho, reuniu equipes de Bariri, Itápolis, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Mineiros do Tietê, Duartina, Bocaina e os donos da casa: Itaju. A competição foi realizada pelo Setor de Esportes, com apoio da Prefeitura Municipal de Itaju.

A final foi marcada pela disputa intensa e cada lance, cada bola disputada entre os atletas.

O prefeito Jerri de Souza Neiva e os vereadores Val Fernandes e Márcio Manzuti, além do empresário José Antonio Morales, acompanharam da arquibancada toda a partida e entregaram para os campeões e vice-campeões a premiação.

A artilharia da competição ficou com Matheus Boschi da Daltro (Alfa Futsal), com 17 gols. Já a melhor defesa foi do time vice-campeão, o Barracão Eventos de Bariri, formada por Alex Amaro e Luiz Augusto Tonin de Oliveira – em toda a competição eles sofreram 19 gols.

Para o prefeito, foi muito gratificante ver que os cidadãos apreciando mais uma ação esportiva organizada pelo município. “Uma competição regional de alto nível com equipes fortes participando e o público acompanhando a cada rodada, estão todos de parabéns”, finalizou ele.