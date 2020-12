Escola Ritmus realiza Live Cultural

Divulgação

Sexta-feira, 11, a partir das 19h30, a Escola de Música Ritmus de Boraceia realiza audição através de live cultural, que será transmitida ao vivo pela página do Facebook da prefeitura local e pela Bariri Rádio Clube.

A Ritmus tem como proprietária a musicista Jordana Piton. Possui vários cursos, dentre eles violão popular, canto popular, canto coral, ukulele, musicalização infantil e teclado. A faixa etária dos alunos variam de 3 a 40 anos.

Segundo Jordana, é a 14° edição do evento que é tradicional e ocorre todos os finais de ano. “É uma maneira de mostrar o que os alunos aprenderam durante o ano para os pais e para a comunidade. Eles adoram e esperam ansiosos por esse momento”, comenta a professora.

O repertório será bem eclético: pop, MPB, sertanejo, sertanejo universitário e canções infantis.

Devido à pandemia de Covid-19, em 2020 a escola desenvolveu método de aulas online, em especial para alunos de cidades vizinhas como Bauru, Itapui, Bariri e Pederneiras.

Ainda de acordo com Jordana, a Ritmus está com matriculas abertas para 2021, com outros cursos disponíveis.