Deputado Motta visita Itaju e se encontra com vereadores

Vereadores agradeceram emenda de R$ 200 mil para o setor de Saúde; vereador e suplente de Bariri também estiveram com o deputado – Divulgação

Segunda-feira, 18, a Câmara Municipal de Itaju recebeu a visita do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) para estreitar laços políticos com o município.

Ele foi recebido pelo presidente do Legislativo, Paulo José Lopes Júnior (PL) e pelos vereadores Ivan do Peba (PL), Márcio Manzuti (Republicanos), Marquinhos Covre (PL), Misael Rovari (PSL)e Patu (MDB).

Na ocasião, eles agradeceram o fato do parlamentar ter destinado emenda no valor de R$ 200 mil para ser aplicados no setor de Saúde. Segundo o grupo, também entregaram novos pedidos de recursos, em especial para as áreas de Saúde e Infraestrutura.

Receberam o compromisso do deputado de percorrer os ministérios e tentar destinar outras verbas para Itaju.

Vereador de Bariri

Ainda de acordo com o grupo, durante a visita de Motta, o vereador de Bariri, Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), juntamente com o suplente, Giovani Camargo Valencisi (PSDB), que também entregaram ofícios solicitando recursos para o município vizinho.