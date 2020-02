Corpo encontrado em Bocaina pode ser de taxista desaparecido

Funcionários do serviço de coleta de lixo de Bocaina localizaram na manhã de segunda-feira, dia 3, o corpo de uma pessoa do sexo masculino no Rio Jacaré-Pepira.

O local onde estava o corpo fica a 8 km de distância da área urbana de Bocaina.

É provável se tratar do taxista Antônio Moura, 63 anos, desaparecido desde o dia 21 de janeiro.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Jaú.

Pelo fato de estar em avançado estado de decomposição, deve ser feito exame de DNA para verificar a identidade da pessoa.

Estiveram no local na manhã de segunda-feira a Defesa Civil de Bocaina, Corpo de Bombeiros e polícias Civil e Militar.

O taxista foi visto pela última vez, por volta das 20h10 de 21 de janeiro, abastecendo seu carro – Hyundai HB20 preto, placas de Bocaina – em um posto de combustível da cidade. Ele usava calça jeans, camisa polo preta e boné preto.

Desde então, não fez mais contato com a família. No dia seguinte ao desaparecimento o irmão de Antônio procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para comunicar o desaparecimento.

Pessoa do sexo masculino estava no Rio Jacaré-Pepira