Coronavírus: paciente de Itaju testa negativo

Funcionários que tiveram contato com homem internado em Bauru tiveram resultado negativo – Foto: Arquivo

A mulher de 25 anos residente em Itaju que teve alta da Santa Casa de Bariri no domingo, dia 29, testou negativo para coronavírus.

Ela teve melhora no quadro clínico, segundo Marco Antonio Gallo, interventor do hospital.

A mulher havia sido internada na UTI do hospital baririense. Como apresentou melhora acentuada no exame de raio-X e foi liberada para cumprir quarentena familiar.

Além disso, os três funcionários do hospital que tiveram contato com o paciente que testou positivo para o Covid-19 e que está internado no Hospital Estadual de Bauru apresentaram resultado negativo para a doença.