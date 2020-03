Coronavírus: Boraceia e Itaju tomam medidas preventivas

As prefeituras de Boraceia e de Itaju adotaram uma série de medidas preventivas para o enfrentamento do novo coronavírus.

Na segunda-feira, dia 16, houve reunião em Boraceia entre o prefeito Marcos Bilancieri e representantes da Câmara e das pastas das secretarias de Saúde, Educação e Esportes e Lazer, Comunicação, Assistência Social e Turismo.

As aulas serão suspensas em definitivo a partir de segunda-feira, dia 23, assim como o Projeto Espaço Amigo.

Atividades esportivas estão paralisadas. A piscina municipal ficará fechada por tempo indeterminado.

As reuniões dos grupos de crianças, gestantes, jovens, idosos, Renda Cidadã e Bolsa Família estão suspensas por prazo indeterminado

As atividades no CCI (Centro de Convivência do Idoso) estão suspensas por 60 dias. Outra ação é a suspensão de todos os eventos públicos – culturais, sociais e atividades esportivas – que possam gerar aglomeração de pessoas, bem como de reuniões e capacitações internas.

A prefeitura disponibilizou o telefone (14) 9-9617-5366 para quem quiser tirar dúvidas sobre o coronavírus e funcionamento dos serviços municipais. O horário de atendimento é comercial.

Itaju

Em Itaju o prefeito José Luis Furcin assinou decreto, publicado na terça-feira, dia 17.

Houve criação de comitê de política de saúde pública destinado ao gerenciamento de ações para combate a proliferação do coronavírus.

O decreto estabeleceu suspensão das aulas e do transporte estudantil a partir de segunda-feira, dia 23.

A Cemei funcionará parcialmente para atendimento de crianças cujos pais não tenham outros meios de abrigá-las.

Eventos públicos ficarão proibidos a partir de segunda-feira, dia 23.