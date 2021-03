Começa a duplicação da Jaú-Bocaina

Duplicação será realizada na pista norte e inclui dois dispositivos em desnível, em Bocaina e Jaú – Divulgação

A concessionária Arteris ViaPaulista inicia neste mês a fase de terraplanagem, drenagem e implantação de dispositivos das obras de duplicação da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), entre os quilômetros 137,950 e 147,300, trecho que liga os municípios de Bocaina e Jaú. A licença de instalação do projeto foi aprovada em dezembro e, durante os três meses seguintes, as equipes de obras realizaram os serviços de preparação do solo e canteiro de obras.

Na primeira etapa, segundo a ViaPaulista, foi feito o remanejamento da cerca da faixa de domínio, limpeza e preparação do solo, além da realocação dos postes de telefonia nos quilômetros 138 e 140. Em seguida, foi realizada a remoção de árvores em seis pontos específicos nos trechos identificados previamente no estudo ambiental da obra, com autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

De acordo com a concessionária, a duplicação será realizada na pista norte, sentido Ribeirão Preto, e inclui dois dispositivos em desnível – um no quilômetro 138, em Bocaina, e outro no quilômetro 142,530, em Jaú. “A soma total dos investimentos realizados é de aproximadamente R$ 50 milhões e prevê a geração de 200 empregos diretos e indiretos. O prazo de execução para as obras é de 24 meses”, cita em nota.

BENEFÍCIOS

A ViaPaulista ressalta que a obra no trecho entre Bocaina e Jaú é a primeira parte da ampliação da capacidade rodoviária da Rodovia dos Calçados, que soma mais de 280 quilômetros de estradas entre Rincão e Itaporanga. “Uma importante modernização para as rodovias do Estado de São Paulo e que implanta novo corredor logístico ligando a parte norte do estado, em Franca, à divisa com o Paraná”, diz.

“A duplicação traz inúmeros benefícios, que vão além da melhor trafegabilidade na região, como geração de empregos e impostos aos municípios, movimenta a economia local e proporciona melhores condições para chegada de novas indústrias e empresas. Com a ampliação das pistas e a modernização dos dispositivos, o usuário também encontra melhores condições de segurança ao trafegar pela SP-255”, complementa.