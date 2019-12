Casal Noel de Boraceia chega de helicóptero

Casal Noel de Boraceia chega de helicóptero e agita criançada com balas, doces, abraços e selfies

Sábado, 14 de dezembro, a garotada de Boraceia se agitou para acompanhar a chegada do Papai e da Mamãe Noel de 2020. A festa foi organizada pela Prefeitura de Boraceia.

A grande expectativa era saber como o casal chegaria esse ano. E desta vez foi pelo céu. O Bom Velhinho chegou de helicóptero.

A festa da chegada ocorreu a partir das 16h, no Estádio Municipal Cesar Augusto Sgavioli. Desde o início da tarde, grande número de crianças e familiares aguardavam ansiosos a presença do casal.

E não se decepcionaram. Os organizadores distribuíram pipoca, balas e algodão doce. Papai e Mamãe Noel atenderam todos as crianças, não negaram abraços e posaram para selfies.

Ainda de acordo com os organizadores, durante o evento foram distribuídas senhas para brinquedos. A criançada deveria retirar os presentes, nos dias 16 e 18 de dezembro, na Central de Serviços Urbanos e Rurais (Cesur).

Fonte: TV Tem