Caminhão envolve-se em acidente no trevo de Itaju

Por volta das 7h desta segunda-feira (17) um caminhão envolveu-se em acidente no trevo de acesso a Itaju.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista transitava pela rodovia no sentido Bariri-Ibitinga.

Ao contornar o trevo, ele perdeu o controle de direção e caiu num declive ao lado da pista, sendo que o veículo ficou preso.

Com o apoio de equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o caminhão foi guinchado. Não houve feridos no acidente.

Recentemente um caminhão carregado de lajotas tombou no dispositivo de acesso a Itaju. Os acidentes são comuns no local.