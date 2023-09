Câmara de Itaju se manifesta sobre projeto rejeitado

A Câmara Municipal encaminhou nota ao Candeia em relação à rejeição de projeto de lei de autoria do Executivo, o qual pretendia criar cargo em comissão de diretor de Turismo. A sessão foi realizada na segunda-feira (18). O assunto foi publicado pelo jornal na quinta-feira (21) em suas redes sociais.

Confira na íntegra a nota do Legislativo:

“A Câmara Municipal de Itaju, pelo seu presidente, vem através dessa se manifestar em relação ao que foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Itaju.

O cargo em questão se trata de cunho político as vésperas de um ano eleitoral, sendo que dentro do Executivo já existe um funcionário da qual compete assuntos relacionados ao turismo. Desta forma, não há necessidade da criação de um novo cargo comissionado para tais atribuições.

No Projeto encaminhado não havia especificações concretas e técnicas sobre tais funções, o que levou os vereadores a votarem contra a criação do cargo.

A Câmara Municipal tem o dever de fiscalizar e coibir práticas que podem onerar o cofre municipal, desta forma o Executivo poderia simplesmente encaminhar uma solicitação para alterar das atribuições do profissional já a frente da pasta e desta forma não haveria prejuízo em nenhuma esfera. Portanto, afirmar que o Município perdeu algum recurso neste momento é leviano por parte da Administração Municipal e tenta jogar a população contra os vereadores que votaram contra a criação do cargo de forma totalmente irresponsável.

A Câmara Municipal reitera que sempre foi e será a favor de todos os projetos que vão de encontro às necessidades do município e da população e jamais será a favor de algo que posso prejudicar a nossa cidade.”