Boraceia terá show com Rionegro e Solimões

O município de Boraceia irá completar no dia 7 de maio (um sábado) seu 63º aniversário da emancipação político-administrativa.

Para comemorar a data, haverá show com a renomada dupla Rionegro e Solimões no Centro de Eventos Culturais de Boraceia (Barretinho), com início às 22h.

Antes do show e depois haverá DJ animando a festa.

O ingresso será um quilo de alimento. O montante arrecadado será destinado a entidades de Boraceia.

Além disso, no domingo (8 de maio) haverá cavalgada no período da manhã, com queima de alho, e torneio de viola, com premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados.