Boraceia recebe autorizo para obras de infraestrutura em nova área do distrito industrial

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau (PSDB), esteve na segunda-feira (14) em São Paulo, onde recebeu o autorizo de liberação de R$ 800 mil em recursos para infraestrutura urbana no município. Acompanhou o prefeito o vereador Daniel Cantarella, representando a Câmara de Vereadores.

O investimento será na nova área de 74 mil metros quadrados adquirida recentemente pelo município para atração de novos investimentos, gerando emprego e renda para a população.

A área foi adquirida por R$ 755 mil e deve abrigar inicialmente sete novos investimentos, empresas em expansão no município e empresas que chegam para investir em Boraceia.

O autorizo no valor de R$ 800 mil será para investimentos de infraestrutura urbana, água, iluminação, esgoto, guias e sarjetas além do asfalto. A nova área está localizada do outro lado da rodovia SP-261 (César Augusto Sgavioli), próximo ao Lago Municipal, de frente para o Jardim Paraíso. “Essa nova área será uma expansão da área industrial do próprio Jardim Paraiso”, afirmou o prefeito.

“Quero agradecer o empenho e o carinho dos deputados Vinicius Camarinha (estadual) e Arnaldo Jardim (federal) para com o nosso município e conquistas que beneficiam a população. Ao Dr. Rubens Emil Cury, secretário-Executivo de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, ao vice-governador, Rodrigo Garcia, e ao governador João Doria, por atenderem nosso pedido mais uma vez. Grande parte do nosso crescimento, do desenvolvimento sustentável do nosso município se deve aos recursos liberados pelo Governo do Estado que tem nos ajudado de várias formas”, completou Di Picap