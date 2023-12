Boraceia prestigia audição dos alunos da Escola Ritmus

Alunos da Escola de Música Ritmus de Boraceia realizaram audição anual, no Centro Cultural Nê Pereira. O evento ocorreu no dia 25 de novembro, a partir das 19h30, e contou com a presença de grande público.

As atrações foram coordenadas pela professora e musicista Jordana Piton. Os alunos apresentação repertório diversificado de violão, canto, teclado, ukulelê e musicalização.

A audição obteve apoio da Prefeitura de Boraceia e patrocínio das empresas Sintex e De

Vitto.